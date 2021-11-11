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ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه السادس

ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه السادس

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ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه السادس

ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه السادس
http://almnatiq.net/?p=1065808
المناطق- واس

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه السادس لموسم 1443هـ اليوم, بحضور نائب مدير ميدان الملك سعود محمد العياضي وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول خصص للمستورد والإنتاج المحلي خيل المبتدئة (عمر السنتين) على مسافة 1600م حققته الفرس (مرتقبة) للمالك خالد الصغير.
الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) على مسافة 1600م حققه الجواد (ارتجح) للمالك عبدالله العتيبي.
الشوط الثالث خصص للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات (أفراس) (عمر 3 سنوات فأكبر) (للخيالة المتمرنين) على مسافة 1600م حققته الفرس (شاعرة) للمالك أسامة الدغيري.

الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر السنتين) على مسافة 1600 حققه الجواد (ذو فعايل) للمالك خالد الصغير.
الشوط الخامس خصص للخيل العربية مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكبر) على كأس الجواد “شبل بانديني” على مسافة 1600م حققه (فخر العاديات عضيلة) لمربط عاديات العضيلة.

الشوط السادس خُصص للإنتاج المحلي ربحت من (1 إلى 3) (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م حققه الجواد (الهشاش) للمالك محمد الموسى.

الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م حققه الجواد (شبل بانديني) للمالك يزيد الدرع.
الشوط الثامن إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م حققه الجواد (هذام) للمالك خالد الحسيني.
وفي نهاية الحفل توج نائب المدير العام للميدان كأس الدعم السادس لمالك الجواد (شبل بانديني) يزيد الدرع.

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