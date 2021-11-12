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بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط كسوة الكعبة يكشف تفاصيل إجادته للخط أكثر من 40 عاماً

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بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط كسوة الكعبة يكشف تفاصيل إجادته للخط أكثر من 40 عاماً

بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط كسوة الكعبة يكشف تفاصيل إجادته للخط أكثر من 40 عاماً
http://almnatiq.net/?p=1065817
محررو المناطق

قال مختار عالم، خطاط كسوة الكعبة الذي حصل على الجنسية السعودية، إن عشقه للخط والرسم بدأ منذ نعومة أظفاره، وعندما التحق بالمرحلة الابتدائية كان مولعاً بالخط، فتم تكليفه بتدريسه.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أكد أنه وهو في الصف الرابع الابتدائي، كان يُعلم الخط ويقدم دورات فيه، وكان مولعاً به.

وأضاف أنه عند بلوغه المرحلة الجامعية اتجه لقسم التربية الفنية، وحصل على درجة البكالوريوس، وأكمل دراسته العليا في نفس التخصص، حيث حصل على الماجستير من قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى.

وتجاوزت خبرة مختار عالم في الخط 40 عاما، منها 20 عاما في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، ويعتبر من أجود الخطاطين، حيث يجيد كافة أنواع الخطوط باحترافيه عالية، وحصل على العديد من الجوائز، كما أنه شارك في العديد من الدورات الخاصة بتعليم الخط في الداخل والخارج، وهو مدرب ومحكم معتمد في الخطوط.

 

 

 

 

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