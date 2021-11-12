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مستشار أمني بـ”الزكاة”: شحنة “الكبتاجون” خُبأت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة (فيديو)

مستشار أمني بـ”الزكاة”: شحنة “الكبتاجون” خُبأت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة (فيديو)

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مستشار أمني بـ”الزكاة”: شحنة “الكبتاجون” خُبأت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة (فيديو)

مستشار أمني بـ”الزكاة”: شحنة “الكبتاجون” خُبأت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065829
محررو المناطق

قال المستشار الأمني بهيئة الزكاة والضريبة و الدخل، ماجد الصبي، أن شحنة حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها اليوم، أخفيت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة.

وأضاف في مداخلة مع “الإخبارية”، أن المنافذ الجمركية على جاهزية تامة واستعداد دائم لكشف محاولات التهريب مهما تعددت الطرق والوسائل.

وتمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاجون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

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