الشيف عزيز يروي قصة تفوقه بمجال الطبخ.. ويكشف عن الدخل الشهري للطاهي (فيديو)

روى الشيف عزيز المطوع، قصة احترافه الطبخ وحصوله على دخل شهري كبير من تلك المهنة.
وأوضح الشيف عزيز في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المطبخ صعب ويحتاج للصبر وممارسة وتجارب كثيرة، منوهًا إلى أنه يشجع الشباب على دخول هذا المجال.
ولفت إلى أن مرتب الشيف يبدأ من 8 آلاف ريال ويصل إلى 35 ألف ريال.
فيديو | الشيف عزيز : استقلت من وظيفتي واتجهت لمجال الطهي ودخل الطاهي شهريا يبدأ من 8 آلاف ويصل إلى 35 ألف ريال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/CeiUIn44iC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021
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