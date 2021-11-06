الشيف عزيز يروي قصة تفوقه بمجال الطبخ.. ويكشف عن الدخل الشهري للطاهي (فيديو)

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روى الشيف عزيز المطوع، قصة احترافه الطبخ وحصوله على دخل شهري كبير من تلك المهنة.

وأوضح الشيف عزيز في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المطبخ صعب ويحتاج للصبر وممارسة وتجارب كثيرة، منوهًا إلى أنه يشجع الشباب على دخول هذا المجال.

ولفت إلى أن مرتب الشيف يبدأ من 8 آلاف ريال ويصل إلى 35 ألف ريال.