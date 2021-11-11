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“الخارجية” ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات الحوثي ضمن قائمة العقوبات

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“الخارجية” ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات الحوثي ضمن قائمة العقوبات

“الخارجية” ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات الحوثي ضمن قائمة العقوبات
http://almnatiq.net/?p=1065834
محررو المناطق

رحبت وزارة الخارجية، بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 

وعبرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ حيث أن هذا الإدراج سيحيد خطر تلك المليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشات الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

 

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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