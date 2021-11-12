مختص يُحذر من تشغيل الدفاية أثناء النوم.. ويكشف السبب (فيديو)

محررو المناطق

حذر مختص كهربائي، من النوم أثناء تشغيل الدفاية، لافتاً إلى أن غالبية الحرائق التي تتم في فصل الشتاء بالمملكة بسبب تلك العادة.

وقال المختص لقناة ” الإخبارية “، إنه من الأفضل عدم تشغيل الدفاية أثناء النوم لتفادي حدوث الحرائق، حيث أنه لو حدث حريق لا تشعر به وأنت نائم وستخنتنق من الدخان.

وأشار إلى أن آخر إحصائية للدفاع المدني، تشير إلى أن 35% من الحرائق تحدث في المساكن و 7% حوادث كهربائية، حيث يستخدم البعض أسلاك رديئة الصنع وغير مطابقة لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.