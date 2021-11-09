نائب أمير حائل يرعى انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في نسخته الثالثة

المناطق- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم انطلاق فعالية نادي الطيران السعودي “رحلات FIy-In” التي يقيمها في مطار حائل الدولي .

وتهدف هذه الرحلات التي يشارك بها مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وملاك الطائرات الخفيفة والرياضية بعدد 15 طائرة، تشجيع أنشطة الطيران العام وثقافته، وتشجيع السياحة، والتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية وتثقيف الزوار بمجال الطيران.

وتجول سمو نائب أمير منطقة حائل على الطائرات المشاركة, مستمعاً إلى شرحٍ مفصلٍ من طياري وأعضاء النادي المشاركين في الفعالية عن مميزات كل طائرة والمهام التي تقوم بها.

وشاهد سموه الفعاليات المقدمة من نادي الطيران السعودي والمقامة على أرض مطار حائل الدولي, بحضور مدير عام المطارات الشمالية مدير عام مطار حائل الدولي خالد بن يحيي السيف والمدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي فارس محمد منير .

وفي ختام الجولة نوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لكافة الفعاليات التي تسهم في دعم السياحة وتدعم هواة الطيران والمحبين لها معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة النادي, التي أسهمت في تطوير فعاليات الطيران بالمملكة.

كما قدم سموه الشكر لجميع المشاركين في الفعاليات في النسخة الثالثة , منوهاً بالشراكة بين هيئة الطيران المدني ونادي الطيران السعودي وبالفعاليات المقدمة والتي شاهدها الزوار , مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة من مواقع سياحية جاذبة مرحباً بالمشاركين وزوار المنطقة، متمنياً لهم قضاء أوقاتاً سعيدة .

يُذكر أن طائرات رحلات “FIy-In” تنطلق من مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة إلى وجهاتها حسب الجدول الزمني، حيث تستغرق مدة الزيارة لكل مدينة من يوم إلى يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع.