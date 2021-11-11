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طبيبة تكشف عن أضرار تخلي الإنسان عن تناول الخبز

طبيبة تكشف عن أضرار تخلي الإنسان عن تناول الخبز
http://almnatiq.net/?p=1065854
المناطق- وكالات:

كشفت طبيبة روسية عما يحدث للجسم حال تخلي الإنسان عن تناول الخبز.

وأوضحت الدكتورة ألينا باريدو، أخصائية الغدد الصماء، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

وأكدت أن الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة الأنسولين. وعند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض الأنسولين والغلوكوز في جسم الإنسان، وتتحسن عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون.

وأضافت أن أفضل أنواع الخبز هو خبز الحبوب الكاملة مع النخالة والألياف الغذائية، لأنه أكثر الأنواع حيادية من بين جميع أنواع الخبز التي ترفع مستوى الأنسولين والغلوكوز.

 

 

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