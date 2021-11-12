أبرزها شروط حفظ الفواتير إلكترونياً.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة

محررو المناطق

قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وضع بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسون، والرابعة والخمسون، والسادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرفقة.

ونوهت الهيئة إلى أنه يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويٌنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.