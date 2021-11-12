“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء استقالة 177 ألف موظف خلال 90 يوماً (فيديو)

محررو المناطق

أوضح عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، نايف التميمي، أسباب استقالة قرابة 177 ألف موظف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وقال التميمي، في لقاء مع “الإخبارية”، إن استقالة الموظفين فيه جانب سلبي وأخر إيجابي، وبالنسبة للجانب الإيجابي هو توفر وظائف في جهات أخرى والتي أتاحتها رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنه بالنسبة للجانب السلبي، فربما يكون بسبب عدم وضوح المسار الوظيفي للموظف، وغياب الأمان الوظيفي، والبعض ربما استقال للانتقال للعمل في مدينة أخرى.