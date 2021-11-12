احدث الأخبار

“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء استقالة 177 ألف موظف خلال 90 يوماً (فيديو)
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يرعى انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في نسخته الثالثة
محليات
 طبيبة تكشف عن أضرار تخلي الإنسان عن تناول الخبز
أبرز المواد
 حكم بحبس زوج 7 سنوات بعد إلقائه زوجته من الدور الثاني بتبوك
أبرز المواد
 مختص يُحذر من تشغيل الدفاية أثناء النوم.. ويكشف السبب (فيديو)
أبرز المواد
 الشيف عزيز يروي قصة تفوقه بمجال الطبخ.. ويكشف عن الدخل الشهري للطاهي (فيديو)
أبرز المواد
 “الخارجية” ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات الحوثي ضمن قائمة العقوبات
أبرز المواد
 مستشار أمني بـ”الزكاة”: شحنة “الكبتاجون” خُبأت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة (فيديو)
أبرز المواد
 اختيار طبيب سعودي ضمن المجموعة الاستشارية العلمية للصحة العالمية
أبرز المواد
 بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط كسوة الكعبة يكشف تفاصيل إجادته للخط أكثر من 40 عاماً
أبرز المواد
 متحدث الأرصاد يكشف موعد انتهاء الحالة المطرية الحالية على المملكة
أبرز المواد
 4 آلاف عامل وعاملة و 500 معدة آلية لتطهير وتعقيم المسجد الحرام
محليات
“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء استقالة 177 ألف موظف خلال 90 يوماً (فيديو)

“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء استقالة 177 ألف موظف خلال 90 يوماً (فيديو)

أبرز المواد
نائب أمير حائل يرعى انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في نسخته الثالثة

نائب أمير حائل يرعى انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في نسخته الثالثة

محليات
طبيبة تكشف عن أضرار تخلي الإنسان عن تناول الخبز

طبيبة تكشف عن أضرار تخلي الإنسان عن تناول الخبز

أبرز المواد
حكم بحبس زوج 7 سنوات بعد إلقائه زوجته من الدور الثاني بتبوك

حكم بحبس زوج 7 سنوات بعد إلقائه زوجته من الدور الثاني بتبوك

أبرز المواد

“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء استقالة 177 ألف موظف خلال 90 يوماً (فيديو)

“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء استقالة 177 ألف موظف خلال 90 يوماً (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065871
محررو المناطق

أوضح عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، نايف التميمي، أسباب استقالة قرابة 177 ألف موظف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وقال التميمي، في لقاء مع “الإخبارية”، إن استقالة الموظفين فيه جانب سلبي وأخر إيجابي، وبالنسبة للجانب الإيجابي هو توفر وظائف في جهات أخرى والتي أتاحتها رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنه بالنسبة للجانب السلبي، فربما يكون بسبب عدم وضوح المسار الوظيفي للموظف، وغياب الأمان الوظيفي، والبعض ربما استقال للانتقال للعمل في مدينة أخرى.

روابط ذات صلة

بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط كسوة الكعبة يكشف تفاصيل إجادته للخط أكثر من 40 عاماً

بعد منحه الجنسية السعودية.. خطاط كسوة الكعبة يكشف تفاصيل إجادته للخط أكثر من 40 عاماً
متحدث الأرصاد يكشف موعد انتهاء الحالة المطرية الحالية على المملكة

متحدث الأرصاد يكشف موعد انتهاء الحالة المطرية الحالية على المملكة
إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*