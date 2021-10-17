البروفيسور “خالد المالكي” يبتكر أول كمامة بالعالم تساهم في علاج البرد والإنفلونزا (فيديو)

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أوضح البروفيسور “خالد المالكي”، أستاذ طب الصوت والتخاطب، صاحب اختراع أول كمامة في العالم تساهم في علاج أعراض البرد والإنفلونزا، أن الفكرة جاءته من خلال عمل الكمامة كمفلترة للهواء.

وأبان المالكي، في لقاء مع “الإخبارية”، أنه فكر لماذا لا تكون الكمامة مصدر لتناول الدواء عن طريق الاستنشاق، موضحاً أنه يمكن استخدامها لعلاج الزكام على سبيل المثال.

وأكد أنه تم الاتفاق مع أحد المصانع بالمملكة من أجل إنتاج هذه النوع من الكمامة.