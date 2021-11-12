مواطن يروي قصة عفوه عن قاتل نجله.. وكيف كان شعوره بعدها (فيديو)

روى المواطن يحيى الشوجبي، قصة عفوه عن قاتل ابنه محمد، تقديرًا لظروف والدته المريضة.
وأوضح الشوبجي، أن ابنه كان يشعر باقتراب أجله، حيث سأله في إحدى المرات بموعد لحاقه بوالدته المتوفية.
ولفت في تقرير لبرنامج “MBC في أسبوع”، إلى أن قرار العفو كان مفاجأة لأهل قاتل ابنه، منوهًا إلى أنه بعد قراره صار أكثر ارتياحًا ولم ينتبه أي شعور بالحسرة.
“أبو محمد” يعفو عن قاتل ابنه تقديرا لظروف والدة القاتل
القصة الكاملة مع محمد الجميري @M7mdSh17#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/menHN9WhIK
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 12, 2021
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