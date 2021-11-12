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واشنطن تفرض عقوبات على الجيش الإريتري لتورطه في النزاع بإثيوبيا

واشنطن تفرض عقوبات على الجيش الإريتري لتورطه في النزاع بإثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=1065892
المناطق- وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم، قالت إنهم على صلة بتفاقم الوضع الإنساني والنزاع في إثيوبيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، حدّد أربعة كيانات وشخصين وفقًا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن في سبتمبر الماضي.

وأفاد البيان أن العقوبات تستهدف الجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع، وقوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبية.

ومن بيان الكيانات التي طالتها العقوبات، قوات الجيش الإريتري، الذين تورطوا في أعمال نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة وصول المساعدات.

 

 

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