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وزير الخارجية يلتقي بنظيره الرواندي لبحث سبل التعاون

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وزير الخارجية يلتقي بنظيره الرواندي لبحث سبل التعاون

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الرواندي لبحث سبل التعاون
http://almnatiq.net/?p=1065934
محررو المناطق

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في باريس اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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