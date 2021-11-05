طرق منزلية بسيطة لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

المناطق- وكالات:

كشف تقرير نشر مؤخراً عن طرق منزلية بسيطة، تقلل أعراض ومشاكل البشرة الدهنية.

ومن هذه العلاجات:

غسل الوجه: إذا كانت بشرتك دهنية، يجب أن تغسلي وجهك مرتين في اليوم، لكن لا تبالغي في ذلك، تجنبي الصابون أو المنظفات القاسية واستخدمي صابونًا لطيفًا مثل صابون الجلسرين.

أوراق التنشيف: لن تمنع هذه الأوراق الرفيعة والصغيرة الغدد الدهنية من زيادة نشاطها، ولكنها ستسمح لك بالتخلص من الزيوت الزائدة من وجهك للمساعدة في تقليل لمعان البشرة الدهنية.

العسل: العسل هو أحد العلاجات الطبيعية للبشرة بفضل قدراته المضادة للبكتيريا والمطهرة، قد يفيد البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، يعتبر العسل أيضًا مرطبًا طبيعيًا، لذا فهو يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد ولكن ليس دهنيًا.

بياض البيض والليمون: بياض البيض والليمون علاج شعبي للبشرة الدهنية يعتقد أن كلا المكونين يشد المسام، قد يساعد الحمض الموجود في الليمون والحمضيات الأخرى على امتصاص الزيت، والليمون لديه أيضًا قدرات مضادة للبكتيريا.