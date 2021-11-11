كيف نسيطر على زيادة الوزن خلال الشتاء؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

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قدم أخصائي التغذية العلاجية، عبدالرحمن الحركان، اليوم الجمعة، بعض التوصيات للسيطرة على زيادة الوزن خلال الشتاء.

وقال الحركان، في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب توزيع الوجبات بشكل جيد، وزيادة الألياف بها، من أجل إعطاء نوع من الشبع.

ولفت إلى أهمية تناول الأطعمة التي تزيد الأحساس بالشبع حتى لا يتم تناول الكثير من الوجبات.