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خبيرة تقنية تحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تهين المصحف الشريف (فيديو)  

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خبيرة تقنية تحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تهين المصحف الشريف (فيديو)  

خبيرة تقنية تحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تهين المصحف الشريف (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1065947
محررو المناطق

حذرت خبيرة التقنية رنا السعدون، من اللعبة الإلكترونية الشهيرة “call of duty”، لكونها تهين المصحف الشريف.

وأوضحت السعدون، في مداخلة مع برنامج” سيدتي” على “روتانا خليجية”، أن اللعبة مليئة بالرسائل المبطنة المسيئة للإسلام، وخاصة إهانة المصحف الشريف.

وحول آليات الرقابة على مثل هذه الألعاب وأهدافها المخفية، أشارت “السعدون” إلى أنها تستهدف عقول الأفكار وخاصة ما قبل سن التمييز.

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