المملكة ترأس الاجتماع الـ 112 لتنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية

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يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الخبراء والمندوبين، أعمال دورته الـ 112 برئاسة المملكة غدًا في العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري الذي سيعقد يوم الأحد المقبل.

ويناقش الاجتماع تقرير أنشطة المنظمة للعام الماضي بشأن الإنجازات التي تحققت في مجال البرامج التدريبية، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، والاستشارات، والجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية.

ويبحث الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالتنمية الإدارية في الدول العربية، وتطوير وتحسين قدرات المؤسسات العربية، وتنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه وزارات الخدمة المدنية والجهات المتخصصة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ظل جائحة كورونا، وطرح أفضل التجارب والممارسات لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات.