تستمر حتى التاسعة صباحا.. “الأرصاد” ينّبه من أمطار رعدية على محافظتين بالمدينة المنورة

المناطق- واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي الرايس وينبع، بمنطقة بالمدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 9 من مساء اليوم وتستمر حتى التاسعة من صباح غد.