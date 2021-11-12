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خبير: “الهايبر لوب” أسرع 3 مرات من القطارات الحديثة ويختصر المسافة بين مكة وجدة لـ3 دقائق (فيديو)  

خبير: “الهايبر لوب” أسرع 3 مرات من القطارات الحديثة ويختصر المسافة بين مكة وجدة لـ3 دقائق (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1065966
محررو المناطق

عدد المهندس خالد الغامدي، خبير ومدرب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مزايا تقنية “الهايبر لوب”.

وقال الغامدي، في لقاء مع “الإخبارية”، إن هذه التقنية الحديثة تختلف تمامًا عن وسائل النقل التقليدية مثل السيارة والقطارة والطائرات والسفن، مشيرًا إلى أنها تعيد تشكيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وستكون المملكة من أوائل الدول التي تستخدمها.

وأشار إلى أن تقنية “الهايبر لوب” أسرع 3 مرات من القطارات الحديثة و10 مرات من التقليدية، وبالتالي يكون فارق الوقت كبيرًا جدًا، فالمسافة بين جدة ومكة تقطعها في 5 دقائق، بينما تستغرق 50 دقيقة بالقطارات التقليدية.

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