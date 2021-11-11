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استشاري ينصح بهذا الأمر للتفرقة بين أعراض الإنفلونزا وكورونا (فيديو)

استشاري ينصح بهذا الأمر للتفرقة بين أعراض الإنفلونزا وكورونا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065972
محررو المناطق

أكد بروفيسور واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور خالد طيبة، أن هناك تشابهًا بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس “كورونا”.

وقال طيبة، في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأفضل هو عمل تحليل “PCR” للتأكد من طبيعة الإصابة.

وكان الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، قد أعلن مؤخرًا بدء توزيع لقاح الإنفلونزا لموسم الشتاء.

 

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