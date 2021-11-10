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إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”

إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”

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إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”

إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1065978
محررو المناطق

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي.

 

وأشارت إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” بعد التسجيل في منصة “قدوم”، والوصول إلى المملكة.

 

وحثت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

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