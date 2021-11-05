محام يروي قصة ابتزاز مُسن تم تصويره في أوضاع خادشة (فيديو)

حذر المحامي والمستشار في القضايا الجنائية محمد الغامدي، من التعامل مع شركات المساج الوهمية، حيث روى قصة مواطن في العقد السابع من العمر سقط ضحية للابتزاز عن طريق خدماتها المزيفة.
وأوضح الغامدي، في لقاء مع برنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الابتزاز تم من خلال قيام مجموعة من الفتيات بالاتصال به من أجل القيام بعمليات “مساج” وهمية، وتم تحديد موعد ومكان اللقاء.
وأشار إلى أنه تم تصويره في أوضاع خادشة وفاضحة، ليتم ابتزازه من خلال تهديده بإرسال الصور والفيديوهات التي تم التقاطها لأولاده وأقاربه، ومنعاً للفضيحة تم تسليمهم مبالغ وصلت لـ182 ألف ريال على مدار 3 شهور.
دفع أكثر من 150 ألف..
محامي يروي قصة لابتزاز سبعيني بصور وفيديوهات خادشة ترسل لأقاربه من أحد مقدمي خدمات المساج الغير المرخصين @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mNJ5evDE5u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2021
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