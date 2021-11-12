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القبض على مواطن أثناء نقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بتبوك

القبض على مواطن أثناء نقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بتبوك

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القبض على مواطن أثناء نقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بتبوك

القبض على مواطن أثناء نقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1065993
المناطق- واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة تمكنت من القبض على مواطن أثناء نقله في مركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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