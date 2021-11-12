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الأمير سعود بن جلوي يشهد انطلاق العروض الحية لفريق “ريد بُل ريسينغ” بجدة

الأمير سعود بن جلوي يشهد انطلاق العروض الحية لفريق “ريد بُل ريسينغ” بجدة

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الأمير سعود بن جلوي يشهد انطلاق العروض الحية لفريق “ريد بُل ريسينغ” بجدة

الأمير سعود بن جلوي يشهد انطلاق العروض الحية لفريق “ريد بُل ريسينغ” بجدة
http://almnatiq.net/?p=1065994
المناطق- واس

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، مساء اليوم بالواجهة البحرية لكورنيش جدة، انطلاق العروض الحية لفريق ريد بُل ريسينغ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية، وذلك ضمن استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتنظيم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة، “سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 “الذي تحتضنه حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأقيمت هذه العروض الحية بالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ووزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرنامج جودة الحياة.

واطلع سمو محافظ جدة المكلف على عرض خاص لسيارة فريق ويليامز FW07 / 01 التي رعتها الخطوط السعودية والفائزة بجائزة هولندا الكبرى عام 1979م، وقادها داريو فرانشيتي، بطل العالم في سلسلة IndyCar أربع مرات.

وتضمنت العروض الحية استعراضات لسيارة ريد بُل ريسينغ RB8 للفورمولا 1 الشهيرة التي قادها بطل العالم أربع مرات سباستيان فيتيل وزميله السابق في الفريق مارك ويبر في عام 2012م، وحققت لقب بطولة السائقين والصانعين في الفورمولا 1، كما تضمنت العروض هبوطاً أكروباتياً بالمظلة من قبل أبطال العالم في هذه الفئة، بالإضافة إلى استعراضات بالدراجات النارية، إضافة إلى العديد من العروض التي تفاعل معها زوار و مرتادي كورنيش جدة ونالت استحسانهم.

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