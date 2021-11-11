رئيس “الأمر بالمعروف” يطلق برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” بالباحة

محررو المناطق

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” (عن بعد) والذي ينفذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

وافتتح السند البرنامج بكلمة ضافية بيَّن فيها فضل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموقف الشرعي من خطر الفِرق والأحزاب.

وتناول الرئيس العام بالشرح أصول أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمر، محذراً من الجماعات الإرهابية في هذ العصر كالإخوان المسلمين وتنظيم داعش ، مع بيان صفات الفرقة الناجية المُتَّبعة للكتاب والسنة.

وأشاد السند ببرنامج “دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري” والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة، وحث منسوبي الفرع على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.

كما قدم الدكتور السند، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ما يوليه من اهتمام ورعاية لبرامج الرئاسة العامة بالمنطقة.

من جانبه بين فضيلة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري، تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى رفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

وبين فضيلته أن البرنامح يتضمن دروساً وكلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهة لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من المتخصصين في الجانب العلمي والفكري من مسؤولي الرئاسة.

كما ثمن الشيخ شراحيلي لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، رعايته وافتتاحه لأعمال البرنامج.