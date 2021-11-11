مختص يحذر من التعامل مع هذه الفئة في خدمات المساج (فيديو)

محررو المناطق

حذر المستشار في القضايا الجنائية، محمد الغامدي، من التعامل مع غير المرخصين في خدمات المساج.

وقال الغامدي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الابتعاد عن خدمات المساج الوهمية يساعد في تجنب النصب والابتزاز.

وأضاف أن أي إعلانات تحتوي على إيحاءات جنسية يجب تجنبها، وكذلك عدم التعامل مع أي شخص أو مكان غير مرخص أو مجهول.

ولفت إلى أن هناك خدمات قد تقدم للنصب والاحتيال المالي أو أمور أخرى، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عنها.