مختص يحذر من التعامل مع هذه الفئة في خدمات المساج (فيديو)

حذر المستشار في القضايا الجنائية، محمد الغامدي، من التعامل مع غير المرخصين في خدمات المساج.
وقال الغامدي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الابتعاد عن خدمات المساج الوهمية يساعد في تجنب النصب والابتزاز.
وأضاف أن أي إعلانات تحتوي على إيحاءات جنسية يجب تجنبها، وكذلك عدم التعامل مع أي شخص أو مكان غير مرخص أو مجهول.
ولفت إلى أن هناك خدمات قد تقدم للنصب والاحتيال المالي أو أمور أخرى، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عنها.
إعلانات خدمات المساج الوهمية..
محمد الغامدي (مستشار في القضايا الجنائية): أحذر من التعامل مع غير المرخصين تجنبًا للنصب أو الابتزاز#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ECgq1fJ3g0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2021
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