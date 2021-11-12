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شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه

شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه

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اختتام ورشة “فن الريزن” بثقافة وفنون تبوك

اختتام ورشة “فن الريزن” بثقافة وفنون تبوك

منطقة تبوك
رئيس “الأمر بالمعروف” يطلق برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” بالباحة

رئيس “الأمر بالمعروف” يطلق برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” بالباحة

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اختتام ورشة “فن الريزن” بثقافة وفنون تبوك

اختتام ورشة “فن الريزن” بثقافة وفنون تبوك
http://almnatiq.net/?p=1066010
المناطق- تبوك- فايز السميري:
اختتمت جمعية الثقافة والفنون بتبوك، فعاليات الورشة التدريبية أساسيات فن الريزن، التي قدمتها المدربة المتخصّصة فاطمة دهلوي، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ١٥ متدربة من السيدات وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية.
وتناولت الورشة أساسيات تشكيل الريزن والتعرف على مادة الريزن والأدوات والخامات والقوالب الخاصة بها والتقنيات المختلفة لصب الريزن والمكملات والاضافات والاكسسوارات وأيضا الكتابة على الريزن وطرق التشطيب والتنظيف والتوظيف للقطع الفنية للريزن بشكل جميل وجذاب، كما تم خلال الورشة التدريبية تنفيذ أشكال وأعمال فنية تشكيلية جميلة ومعلقات من الريزن وطلاء بعض الخشبيات بطرق مبتكرة واضافة بعض المكملات والالوان والاكسسورات والتي أنتجت مجموعة من الاعمال المختلفة والمميزة .

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