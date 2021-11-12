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شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه

شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه
http://almnatiq.net/?p=1066012
المناطق ـ وكالات:

وثّق مقطع فيديو، لحظة قيام رجل إطفاء فرنسي مُتقاعد بحركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه.

وأظهر الفيديو، رجل الإطفاء المُتقاعد وهو يؤدي حركة الوقوف على الرأس أمام مدخل القصر الرئاسي.

وبيّن الفيديو، رجل الإطفاء وهو يطلب من مرافقيه أخذ صورة تذكارية له في هذا الوضع، فيما طلب أحد حراس القصر منه عدم تكرار فعلته أو أخذ صور أمام القصر.

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