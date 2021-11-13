مواطنة تنجح في ابتكار ساعة ذكية لمساعدة المتلعثم عند الكلام (فيديو)

نجحت مواطنة في ابتكار ساعة ذكية مرتبطة بتطبيق، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من التلعثم عند الكلام.
وقالت المواطنة وتدعى أميرة القباع، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن طريقة العلاج تعتمد على التمارين العلاجية لتحسين حالة المصابين.
وبحسب “القباع”، فإن من مميزات الساعة الذكية أنها تحدد نقاط ضعف المتلعثم وتساعد في تشخيصها باستخدام التطبيق.
فيديو | بعد معاناتها من #التأتأة .. “أميرة القباع” تبتكر #ساعة_ذكية مرتبطة بتطبيق تساعد #المتلعثم عند الكلام#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/FkNhKAErxW
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 12, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق