مواطنة تنجح في ابتكار ساعة ذكية لمساعدة المتلعثم عند الكلام (فيديو)

محررو المناطق:

نجحت مواطنة في ابتكار ساعة ذكية مرتبطة بتطبيق، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من التلعثم عند الكلام.

وقالت المواطنة وتدعى أميرة القباع، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن طريقة العلاج تعتمد على التمارين العلاجية لتحسين حالة المصابين.

وبحسب “القباع”، فإن من مميزات الساعة الذكية أنها تحدد نقاط ضعف المتلعثم وتساعد في تشخيصها باستخدام التطبيق.