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ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات

ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات

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ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات

ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات
http://almnatiq.net/?p=1066048
محررو المناطق:

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول صدور الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية، لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وقالت المصادر، لـ”عكاظ”، إن منح الجنسية للمتميزين سيكون قائما على الترشيح وفق الصالح العام، ولن يكون هناك فتح باب تقديم للطلبات بهذا الخصوص.

وأضافت المصادر، أن هناك بعض التخصصات المستهدفة بالاستقطاب من بينها الطب والصناعة والطاقة والزراعة والجيولوجيا والفضاء والطيران والذكاء الاصطناعي والإنترنت، وغيرها من القطاعات التي تعمل المملكة على تحقيق مراكز ريادية فيها على مستوى العالم.

وكان مراقبون، قد وصفوا قرار المملكة بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات، بالخطوة المهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر الاستفادة من المتميزين والمبتكرين حول العالم للإسهام في أكبر مشروع تنموي في المنطقة.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الآلية تؤكد على الرغبة الجادة في استقطاب الكفاءات فقط والأصلح لمواكبة التطورات التنموية في المملكة.

من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام أسماء بعض من حصلوا على الجنسية، وجاء بينهم خطاط كسوة الكعبة المشرفة، وشيخ خطاطي مكة، مختار عالم، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبدالكريم السمك، وسمعان العاني، أحد أبرز رواد الإخراج المسرحي.

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