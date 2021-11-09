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“آيس كريم” تمور العلا يخطف أنظار السياح.. وشاب يكشف التفاصيل (فيديو)

“آيس كريم” تمور العلا يخطف أنظار السياح.. وشاب يكشف التفاصيل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066053
محررو المناطق:

عمد شاب من العلا، إلى صناعة آيس كريم طبيعي بنسبة 100 %، مستغلا وفرة التمور في المدنية، وهو الأمر الذي نال إعجاب الكثير من السياح، وذلك ضمن مهرجان العلا للتمور.

وفي تصريحات متلفزة، قال الشاب إنه نجح في عمل منتج طبيعي من التمر، إلى جانب إضافة بعض النكهات التي يحبها الأطفال والتي صنعت من دبس التمر.

وأشار الشاب، إلى أنه فكر في البداية في دمج النكهات الطبيعية والصناعية للأيس كريم الخاص به.

بدورهم، نصح العديد من السياح بضرورة زيارة المهرجان والاستمتاع بجمال الطبيعة والتراث والآبس كريم.

 

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