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خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب

خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب

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خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب

خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب
http://almnatiq.net/?p=1066056
محررو المناطق:

وفر تطبيق “توكلنا” ميزة جديدة لأولياء أمور الطلاب، تتيح لهم إشعار المدارس بالحالة الصحية لأبنائهم، وذلك حال ملاحظة أي أعراض مشابهة لأعراض كورونا عليهم.

الخدمة الجديدة، التي جاءت في التحديث الأخير للتطبيق، أدرجت تحت تبويب “خدمات التعليم” حتى تساعد أولياء الأمور على إشعار إدارة المدرسة بالحالة الصحية للطالب في نفس اليوم الدراسي.

وبذلك يكون التطبيق قد أتاح للمدرسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حين وصول أي إشعار من أحد أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وبحسب “توكلنا”، فإن هذه الخدمة تعمل فقط في أيام الدراسة الفعلية وغير متاحة في أيام الإجازات الأسبوعية أو السنوية.

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