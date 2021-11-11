احدث الأخبار

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال
أبرز المواد
 “الشثري” يوضح حكم العمل بالتسويق لمواقع تبيع بضائع بعضها محرم (فيديو)
أبرز المواد
 خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب
أبرز المواد
 “آيس كريم” تمور العلا يخطف أنظار السياح.. وشاب يكشف التفاصيل (فيديو)
أبرز المواد
 ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات
أبرز المواد
 مواطنة تنجح في ابتكار ساعة ذكية لمساعدة المتلعثم عند الكلام (فيديو)
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية على محافظتين بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد على هذه المناطق
أبرز المواد
 “مدني مكة” يسيطر على حريق محدود نشب بمحول كهربائي
أبرز المواد
 شاهد.. رجل إطفاء متقاعد يؤدي حركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه
دولي
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال

أبرز المواد
“الشثري” يوضح حكم العمل بالتسويق لمواقع تبيع بضائع بعضها محرم (فيديو)

“الشثري” يوضح حكم العمل بالتسويق لمواقع تبيع بضائع بعضها محرم (فيديو)

أبرز المواد
خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب

خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب

أبرز المواد
“آيس كريم” تمور العلا يخطف أنظار السياح.. وشاب يكشف التفاصيل (فيديو)

“آيس كريم” تمور العلا يخطف أنظار السياح.. وشاب يكشف التفاصيل (فيديو)

أبرز المواد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال
http://almnatiq.net/?p=1066063
محررو المناطق

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، رغم تراجع المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 224,98 ريال (59,99 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 196,85 ريال (52,49 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 168,73 ريال (45 دولارا)، وسجل أيضًا سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131,24 ريال (35 دولارا).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 7001,25 ريال (1867 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1574,83 ريال (419,95 دولار).

وكانت قد انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة عالميًا في ختام تعاملات الأسبوع، تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر تحوط في وجه التضخم.

روابط ذات صلة

أسعار الذهب اليوم بالمملكة تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 195,04 ريال

أسعار الذهب اليوم بالمملكة تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 195,04 ريال
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. الجرام يبدأ بـ 128,50 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. الجرام يبدأ بـ 128,50 ريال
ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*