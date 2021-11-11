ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، رغم تراجع المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 224,98 ريال (59,99 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 196,85 ريال (52,49 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 168,73 ريال (45 دولارا)، وسجل أيضًا سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131,24 ريال (35 دولارا).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 7001,25 ريال (1867 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1574,83 ريال (419,95 دولار).

وكانت قد انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة عالميًا في ختام تعاملات الأسبوع، تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر تحوط في وجه التضخم.