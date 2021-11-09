كاشفًا سر تألقه.. إيجالو: لا أفكر في الحصول على لقب هداف الدوري

محررو المناطق:

أكد مهاجم فريق الشباب، النيجيري أوديون إيجالو، أن إدارة النادي قدمت له كل سبل النجاح، مشيرا إلى أنه لا يفكر في الحصول على لقب هداف الدوري.

ونجح إيجالو في تسجيل 9 أهداف في 11 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقاسم صدارة الهدافين مع مهاجم التعاون، ليندر تاوامبا.

وقال مهاجم الشباب، في تصريحات متلفزة: “لا أفكر في الحصول على لقب الهداف، وأهتم بمساعدة زملائي وتحقيق نتائج جيدة مع الفريق، ولو حققت لقب الهداف سأكون سعيدًا”.

وأضاف إيجالو: “عندما تكون لاعبًا أجنبيًا، تحتاج للتأقلم، وهذا يتم مع الوقت، والإدارة قدمت لي كل سبل النجاح، وسوف أنجز بشكل أكبر لإسعاد جماهير الشباب”.

وتابع: “جميع لاعبي الشباب أحبهم، ولولاهم لما سجلت الأهداف”.

يذكر أن الشباب يحتل وصافة دوري المحترفين برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.