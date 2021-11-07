هل هناك علاقة طبية بين الشتاء وزيادة الوزن؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، عبدالرحمن الحركان، حقيقة علاقة الشتاء بارتفاع زيادة الوزن عند الأشخاص وأسبابه.

وقال ” الحركان”، في تصريحات لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا توجد علاقة طيبة بين الشتاء وزيادة الوزن، مؤكدا أنه أمر سلوكي أكثر منه طبي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه لو كانت العلاقة طبية أو مرتبطة بالطقس البارد، لكانت كل دول أوروبا لديها زيادة في الوزن.