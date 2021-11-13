احدث الأخبار

مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)
أبرز المواد
 هل هناك علاقة طبية بين الشتاء وزيادة الوزن؟.. أخصائي يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 قصة قصيرة حزينة.. يهرب من لسعات النحل على البر لتلتهمه أسماك الضاري في البحر
أبرز المواد
 كاشفًا سر تألقه.. إيجالو: لا أفكر في الحصول على لقب هداف الدوري
أبرز المواد
 ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 224,98 ريال
أبرز المواد
 “الشثري” يوضح حكم العمل بالتسويق لمواقع تبيع بضائع بعضها محرم (فيديو)
أبرز المواد
 خدمة جديدة من “توكلنا” تتيح إشعار المدرسة بالحالة الصحية اليومية للطلاب
أبرز المواد
 “آيس كريم” تمور العلا يخطف أنظار السياح.. وشاب يكشف التفاصيل (فيديو)
أبرز المواد
 ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات
أبرز المواد
 مواطنة تنجح في ابتكار ساعة ذكية لمساعدة المتلعثم عند الكلام (فيديو)
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية على محافظتين بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية
أبرز المواد
مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)

مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)

أبرز المواد
هل هناك علاقة طبية بين الشتاء وزيادة الوزن؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

هل هناك علاقة طبية بين الشتاء وزيادة الوزن؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

أبرز المواد
قصة قصيرة حزينة.. يهرب من لسعات النحل على البر لتلتهمه أسماك الضاري في البحر

قصة قصيرة حزينة.. يهرب من لسعات النحل على البر لتلتهمه أسماك الضاري في البحر

أبرز المواد
كاشفًا سر تألقه.. إيجالو: لا أفكر في الحصول على لقب هداف الدوري

كاشفًا سر تألقه.. إيجالو: لا أفكر في الحصول على لقب هداف الدوري

أبرز المواد

مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)

مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066085
محررو المناطق:

أجاب الدكتور محمد الربدي، أستاذ جغرافية السكان، على سؤال لماذا لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط؟.

وأوضح الربدي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن المملكة بمؤسساتها التخطيطية والهيئات المسؤولة عن التخطيط السكاني تضع سقفا لا يمكن تجاوزه لعدد الوافدين المسموح بهم مقارنة بنسبة السكان.

وبحسب أستاذ جغرافية السكان، فإن بعض دول العالم تضع نسبة 10% للوافدين من إجمالي عددها، لكن المملكة تتجاوز هذه النسبة وقد تصل إلى 30%.

وأكد الربدي، أن اقتراب الوصول إلى 50% قد يُشكل خللاً في الهوية على المدى البعيد، إلى جانب التسبب في زيادة البطالة بين المواطنين والوافدين أيضا.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*