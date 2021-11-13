مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)

محررو المناطق:

أجاب الدكتور محمد الربدي، أستاذ جغرافية السكان، على سؤال لماذا لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط؟.

وأوضح الربدي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن المملكة بمؤسساتها التخطيطية والهيئات المسؤولة عن التخطيط السكاني تضع سقفا لا يمكن تجاوزه لعدد الوافدين المسموح بهم مقارنة بنسبة السكان.

وبحسب أستاذ جغرافية السكان، فإن بعض دول العالم تضع نسبة 10% للوافدين من إجمالي عددها، لكن المملكة تتجاوز هذه النسبة وقد تصل إلى 30%.

وأكد الربدي، أن اقتراب الوصول إلى 50% قد يُشكل خللاً في الهوية على المدى البعيد، إلى جانب التسبب في زيادة البطالة بين المواطنين والوافدين أيضا.