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 “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى صباح الأحد (فيديو)

 “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى صباح الأحد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066094
محررو المناطق

قال عقيل العقيل، مختص في الطقس، إن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك جميعها تشهد حالة من الطقس غير المستقر واستمرار هطول الأمطار الغزيرة طوال اليوم السبت وتستمر حتى صباح غد الأحد.

كما تشهد سواحل مكة المكرمة مساء السبت حتى صباح الأحد غزارة في الأمطار.

وتوقع ” العقيل”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا الأحد، على أجزاء مناطق حائل، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية.

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تبدأ الساعة الـ ٧ صباحا، وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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