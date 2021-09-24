“التجارة” تكشف مدة صلاحية إطارات السيارات.. وكيف يتم اختيارها

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كشف وزارة التجارة، مدة صلاحية إطارات السيارات، وكيف يتم اختيار المناسب منها، وذلك عبر إنفوجراف نشرته صفحة الوزارة على موقع تويتر.

وأشارت التجارة، إلى أن صلاحية إطارات السيارات الصغيرة سنتان، وصلاحية إطارات الشاحنات خمس سنوات، مؤكدة أنه يمنع بيع الإطارات المستعملة.

وقدمت الوزارة، نصيحة لجميع المستهلكين بالتحقق من مواصفات الإطارات المناسبة للسيارة قبل استخدامها كما هو موضح في دليل المالك.