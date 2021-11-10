جبروت امرأة.. سيدة مصرية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتدفنه حيًّا داخل حفرة 

محررو المناطق ـ وكالات:

في مشهد بشع، تجردت سيدة مصرية من كل مشاعره الإنسانية، حيث قتلت زوجها بمساعدة عشيقها ودفنته حيًا في أحد الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية.

واكتشف أحد المزارعين الجريمة، بعد أن عثر على الجثة مدفونة داخل حقل تابع لمركز شربين في محافظة الدقهلية.

وأوضحت تحريات أجهزة المباحث، أن المجني عليه متغيب عن منزله منذ شهر سبتمبر الماضي، بعدما حررت زوجته “ربة منزل”، محضرًا بمركز شرطة شربين، يفيد باختفاء زوجها محمد .ف، وشهرته “العسكري”، عقب خروجه للعمل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز الجريمة بعد شهرين من ارتكابها، وذلك بعد أن دلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه قُتل على يد زوجته بمساعدة عشيقها الذي كان صديقا له، حيث أقدما على دفنه حيا بعد تخديره للتخلص منه حتى يتزوجا.

وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم بعد القبض عليه أنه استدرج المجني عليه ليلة الواقعة لأرض زراعية، وخلال جلستهما أعطاه مخدرا حتى غاب عن الوعي، ودفنه حيًّا داخل حفرة، وحفرها بالاشتراك مع الزوجة التي تربطهما علاقة غير شرعية.