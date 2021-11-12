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أمريكا تعتزم تخفيض واردات النفط من إيران

أمريكا تعتزم تخفيض واردات النفط من إيران
http://almnatiq.net/?p=1066124
محررو المناطق:

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لديها إمدادات نفطية كافية، بما يسمح بخفض كبير في الكمية المشتراة من إيران.

وقال بايدن، في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن القرار اتُخذ بناءً على تقارير رفعتها إدارة معلومات الطاقة للكونجرس، بجانب عوامل أخرى مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية، والطاقة الفائضة، والاحتياطات الاستراتيجية.

وتابع الرئيس الأمريكي: “تمشيًا مع استنتاجات مسبقة فهناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من طهران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية”.

يذكر أنه من المقرر أن تستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات مجددًا حول برنامجها النووي، يوم 29 نوفمبر الجاري، في وقت تطالب فيه طهران برفع العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية، وبالتالي زيادة الإمدادات العالمية.

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