رسميا.. أوروبا تجيز تناول حشرة جديدة كغذاء بشري

محررو المناطق:

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إضافة الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة، في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وبعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء “تينبريو مولتور” الصفراء المجففة لقائمتها في يونيو، بات الجراد الحشرة الثانية الآمنة التي تجيز بروكسل تناول البشر لها، في وقت تشير فيه تقارير أنه من المحتمل أن تكون الجداجد أو ما يعرف بصرصور الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.

ونقلت رويترز، عن المفوضية الأوروبية، التي أجازت تناول الجراد المهاجر كغذاء بشري، قولها، إنه سيتم تسويق الجراد كوجبة خفيفة أو كمكون غذائي إما في أشكال مجففة أو مجمدة بعد إزالة الأجنحة والأرجل أو كمسحوق.

وذكرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، أن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القشريات والعث والرخويات.