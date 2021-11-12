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أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)

أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)

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أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)

أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066134
محررو المناطق:

نصح عبدالرحمن الحركان، أخصائي التغذية العلاجية، باتباع سنة نبوية للسيطرة على زيادة الوزن في فصل الشتاء، مؤكدا أن المعادلة بسيطة جدا وهي ببساطة معرفة احتياجات الشخص من السعرات الحرارية ومعها يبدأ توزيع وجباته.

وقال الحركان، في تصريحات لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”، إن “الحل متواجد منذ 1400 سنة حيث اختصرها النبي (ص) في قوله: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه”.

وأوضح أخصائي التغذية، أن توزيع الوجبات على هذا المبدأ يستحيل معه حدوث أي زيادة في الوزن.

وأضاف: “عندما يرفع الشخص الألياف المتواجدة في الخضراوات والفواكه في نظامه الغذائي تمنحه إحساسا بالشبع، والعكس مع قلة تناولها يزيد الشعور بالجوع فيلجأ الشخص إلى تناول أكثر من وجبة وبالتالي تزيد نسبة السمنة”.

وبحسب الحركان، فإنه ينصح بتناول 3 وجبات في اليوم (إفطار- غداء- عشاء) في أوقات مختلفة على أن تكون عالية البروتين، وبين تلك الوجبات وجبتين خفيفتين عالية الألياف لتمنح أحساسًا بالشبع، مؤكدًا أنه مع تطبيق ذلك لن يشعر الشخص بالجوع.

واختتم أخصائي التغذية العلاجية بقوله، إن “المعادلة بسيطة جدا وهي ببساطة معرفة احتياجات الشخص من السعرات الحرارية ومعها يبدأ توزيع وجباته، وعدم أخذ أكثر من حاجته لتجنب زيادة الوزن”.

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