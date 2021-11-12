احدث الأخبار

لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند هطول الأمطار والسيول
أبرز المواد
 أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)
أبرز المواد
 رسميا.. أوروبا تجيز تناول حشرة جديدة كغذاء بشري
أبرز المواد
 الإصابات تكسر حاجز الـ 2 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
أبرز المواد
 أمريكا تعتزم تخفيض واردات النفط من إيران
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية على المدينة المنورة
أبرز المواد
 جبروت امرأة.. سيدة مصرية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتدفنه داخل حفرة 
أبرز المواد
 “التجارة” تكشف مدة صلاحية إطارات السيارات.. وكيف يتم اختيارها
أبرز المواد
 بعد منحها للمتميزين.. ما هو نظام الجنسية السعودية؟ وشروط الحصول عليها
أبرز المواد
  “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى صباح الأحد (فيديو)
أبرز المواد
 مُختص: لهذا السبب لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط (فيديو)
أبرز المواد
 هل هناك علاقة طبية بين الشتاء وزيادة الوزن؟.. أخصائي يجيب (فيديو)
أبرز المواد
لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند هطول الأمطار والسيول

لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند هطول الأمطار والسيول

أبرز المواد
أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)

أخصائي تغذية: “سنّة نبوية” تُسيطر على زيادة الوزن في الشتاء (فيديو)

أبرز المواد
رسميا.. أوروبا تجيز تناول حشرة جديدة كغذاء بشري

رسميا.. أوروبا تجيز تناول حشرة جديدة كغذاء بشري

أبرز المواد
الإصابات تكسر حاجز الـ 2 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

الإصابات تكسر حاجز الـ 2 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

أبرز المواد

لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند هطول الأمطار والسيول

لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند هطول الأمطار والسيول
http://almnatiq.net/?p=1066141
محررو المناطق

أصدر الدفاع المدني، مجموعة نصائح وتحذيرات يجب اتباعها، عند تساقط الأمطار والسيول، وحالة الطقس السيئ التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافا يوضح فيه هذه التحذيرات، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر السيول وتقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها المناطق، وجاءت كالتالي:

ــ  يجب اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان

ــ لا يجب أن تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها

ــ يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه عند تساقط الأمطار

ــ لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقط تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

ــ قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

ــ عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول ويجب مراقبتهم، فهم لا يدركون مدى الخطورة.

 

روابط ذات صلة

“مدني مكة” يسيطر على حريق محدود نشب بمحول كهربائي

“مدني مكة” يسيطر على حريق محدود نشب بمحول كهربائي
مختص يُحذر من تشغيل الدفاية أثناء النوم.. ويكشف السبب (فيديو)

مختص يُحذر من تشغيل الدفاية أثناء النوم.. ويكشف السبب (فيديو)
الدفاع المدني ينقذ مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في جازان

الدفاع المدني ينقذ مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*