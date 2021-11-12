لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند هطول الأمطار والسيول

محررو المناطق

أصدر الدفاع المدني، مجموعة نصائح وتحذيرات يجب اتباعها، عند تساقط الأمطار والسيول، وحالة الطقس السيئ التي تشهدها العديد من مناطق المملكة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافا يوضح فيه هذه التحذيرات، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر السيول وتقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها المناطق، وجاءت كالتالي:

ــ يجب اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان

ــ لا يجب أن تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها

ــ يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه عند تساقط الأمطار

ــ لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقط تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

ــ قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

ــ عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول ويجب مراقبتهم، فهم لا يدركون مدى الخطورة.