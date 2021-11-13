استعدادات الدفاع المدني لمتابعة الأمطار والتقلبات الجوية بتبوك (صور)

المناطق ـ تبوك:

عززت أمانة تبوك جهودها واستعداداتها لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، إذ استنفرت طاقاتها منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما نشرت فرق “الدفاع المدني” على مداخل الطرق الرئيسية والميادين العامة بمنطقة تبوك.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.