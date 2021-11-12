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تسجيل أول عقار روسي ضد كورونا بالحقن الوريدي

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تسجيل أول عقار روسي ضد كورونا بالحقن الوريدي

تسجيل أول عقار روسي ضد كورونا بالحقن الوريدي
http://almnatiq.net/?p=1066158
محررو المناطق:

سجلت السلطات الصحية الروسية، أمس الجمعة، دواء “أريبليفير”، كأول عقار مباشر محلي يُعطى بالحقن ضد عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقالت شركة “بروموميد” الروسية التي أنتجت الدواء، في بيان لها: “تلقى أول عقار محلي مباشر مضاد للفيروسات يُعطى عن طريق الحقن الوريدي أريبليفير (فافيبيرافير) شهادة تسجيل، وسيتم توريده إلى المستشفيات في جميع المناطق بحلول نهاية العام”.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، تم رفع حجم إنتاج العقار حتى الآن إلى مستوى مليون وحدة شهرياً.

وبحس بيانات المواد العقارية في روسيا، سجل عقار “أريبليفير” الذي صنع في مصنع “بيوخيميك” بمدينة سارانسك الروسية عام 2020،  في يوم 12 نوفمبر 2021 مع السماح بإدخاله إلى السوق المحلي لمدة 5 سنوات.

 

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