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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 239 مخالفة في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 239 مخالفة في الأسواق

المنطقة الشرقية
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 239 مخالفة في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 239 مخالفة في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=1066159
محررو المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الماضية، 3889 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 239 مخالفة، وإغلاق خمس منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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