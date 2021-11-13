بمناسبة اليوم الدولي للتسامح… انطلاق فعاليات ملتقى حوارات المملكة الرابع الإثنين المقبل 

محررو المناطق

تنطلق يوم الإثنين المقبل، فعاليات ملتقى حوارات المملكة الرابع تحت عنوان “دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع في تعزيز ‏التسامح”، والذي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمشاركة عدد من العلماء والمسؤولين والمختصين، بمقر ‏المركز بالرياض. ‏

ويفتتح الملتقى بجلسة تتحدث عن البعد الديني والاجتماعي والثقافي لمفهوم التسامح ‏وتقبل الآخر، فيما تتناول الجلسة الثانية دور الإعلام في تعزيز منظومة القيم الإنسانية، وتحمل الثالثة عنوان “دور التعليم في تعزيز القيم الإنسانية وحماية النسيج المجتمعي”.

ويتناول الملتقى عدة محاور، منها دور الجهات الحكومية ومنظمات ‏المجتمع المدني في نشر التسامح، وتعزيز مفهوم الحوار والتعايش مع ‏الآخر.‏

بينما يستعرض المحور الثالث التسامح في المنظمات العالمية ‏والمواثيق الدولية، ويسلط المحور الرابع الضوء على جهود المملكة في ‏مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح، في حين يستعرض المحور الخامس ‏بعض التجارب العالمية والمقاربات بين الشعوب لنشر التسامح.‏

ويأتي تنظيم اللقاء استمرارا للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز، وبيان أهمية التسامح ودوره في تعزيز التعايش وإيجاد مساحات مشتركة أكثر رحابة بين فئات المجتمع ولما له من أثر بالغ في بناء السلم الاجتماعي مـن خـلال التأكيـد علـى أهميـة احترام الاختلاف والتنوع بيـن أبنـاء المجتمـع، مما يثري المجتمعات البشــرية ويساعدها على النهوض والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.