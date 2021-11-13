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هطول أمطار متوسطة على محافظتي جدة وينبع

هطول أمطار متوسطة على محافظتي جدة وينبع
http://almnatiq.net/?p=1066171
المناطق ـ واس:

تعرضت محافظة جدة، إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها.

كما هطلت قبل فجر اليوم أمطار متوسطة على محافظة ينبع.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

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