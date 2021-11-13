“المسند”: الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة البارحة.. وهطول أمطار على هذه المناطق اليوم

محررو المناطق

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة البارحة، على أجزاء من الغربية، كما شهدت أجزاء من تبوك صباح اليوم عواصف رعدية.

وقال “المسند” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار اليوم على أجزاء من مناطق “تبوك، والجوف، المدينة غربي”، ومنطقة حائل، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.